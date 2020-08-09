Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори

В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия, в городе Ахалкалаки армяне накануне устроили беспорядки. Причиной этого стало убийство из огнестрельного оружия парня из села Куликам. Во время беспорядков один человек погиб и один получил ранение. К Ахалкалаки привлечены дополнительные силы полиции.

Несколькими днями ранее в этом же регионе Грузии было совершено нападение на семью турок-месхетинцев, репатриированных в 2014 году из Азербайджана в Ахалцихе. Неизвестные разбили автомобиль семьи и выкрикивали оскорбления по национальному признаку. В этом преступлении подозревают лиц армянской национальности.

Все эти процессы очень напоминают действия армянских националистов, которые в конечном счете привели к оккупации исторических земель Азербайджана и Грузии. Грузия уже имеет печальный опыт, когда ее исторические земли были оккупированы армянами и присоединены к Армении. Это было в 1921 году и касалось региона Лори.

О том, как происходила оккупация Лори со стороны армян, опубликована статья грузинским пресс-центром «Mtavari»:Лори – исконно грузинская земля, захваченная Арменией в 1921 году при поддержке большевиков-оккупантов.

Ниже публикуем перевод этой статьи на русский язык.

В недавней передаче Николоза Мжаванадзе «Обиективи» священник Грузинской Православной Церкви протоиерейДавид Нозадзе поднял тему оккупации Арменией исконно грузинской земли Лори вместе с городом Алаверди, где расположены богатейшие медные и золотоносные месторождения. Вот этот эпизод: https://youtu.be/5IReg5tbCZM

Отец Давид Нозадзе говорит в этом видеоролике о том, что оккупантом (грузинской территории) является Армения, ею захвачен Алаверди, где больше всего золота в регионе. Произошло это после армяно-грузинской войны, выигранной Грузией – эта территория была передана англичанами Армении.

В 1920 г. будучи разгромленными турецкой армией армяне вынуждены были вернуть эту территорию Грузии. По состоянию на начало 1921 год Лори была неотъемлемой частью Грузии, и это было признано всем миром. Однако, в том же 1921 г. армянские поселенцы в Лори подняли мятеж, который и стал поводом для советской оккупации.

Важно отметить, что в Лори расположена масса древних грузинских святынь, храмов и монастырей – в частности такие уникальные памятники грузинской архитектуры как монастыри Ахтала, Кобаири, Хневанки.

К ним, к сожалению, уже в постсоветское время добавился монастырь Худжаби. Дело в том, что зона армянской оккупации Грузии из захваченного при помощи Советов Лори продолжает расширяться в сторону Квемо Картли. И монастырь Худжаби армянская сторона захватила незаконно и самовольно, передвинув границу на 400 метров на север. Хотя исторически Лори всегда принадлежало Грузии и лишь интриги армянских националистов привели к тому, что грузины потеряли эту священную для себя землю.

О том, как армянские националисты прибирали к рукам исконно грузинские земли очень хорошо и подробно я писал еще 10 лет тому назад, в своей статье «Лорийская область – историческая территория Грузии» (https://www.apsny.ge/analytics/1267415329.php) Приводим ее основные моменты этого материала. 24 сентября 1920 года началась армяно-турецкая война. …После отказа правительства Армении от переговоров, турецкие войска перешли в наступление, «хорошо вооруженная и одетая» армянская армия постоянно отступала, турки, заняв ряд районов, приближались к границам Грузии. В этой обстановке правительство Грузии обратилось к руководству Армении с предложением временно ввести грузинские войска в Лорийскую "нейтральную зону".

Правительство Армении было вынуждено временно отказаться от своих амбиций в отношении Грузии и 13 ноября 1920г. в Тифлисе по вопросу о временном вводе грузинских войск в «нейтральную зону» между Грузией и Арменией был подписан договор… После заключения вышеприведенного соглашения, армянские части, находящиеся в «нейтральной зоне» были отправлены на фронт…

29 ноября 1920 года Армения была провозглашена Советской, хотя части Красной Армии вошли в Эривань 4 декабря. Дашнаки, уже будучи свергнутыми, 2 декабря 1920г. подписали с кемалистской Турцией Александропольский мирный договор, согласно которому за Арменией оставалось территория лишь в 13 тыс. кв. км, т.е. район г. Эривань и оз. Севана…

После советизации Армении в Ереване был создан Военно-революционный комитет под председательством С. Касьяна. Вскоре, назначенный Народным комиссаром по иностранным делам А. Бекзадян 7 и 10 декабря 1920г. посылает ноту МИД Грузии, в которой требовал «немедленного вывода грузинских войск из Лорийского района»… Начиналась новая борьба за осуществление прежних целей, однако другими путями. Что касается требования теперь уже Советской Армении, то грузинское правительство ответило однозначным отказом.

30 декабря 1920г. правительство Советской Армении предъявило руководству Грузии новую ноту следующего содержания: «...Во время войны с Турцией грузинские войска оккупировали нейтральную зону. В ваших ответах от 10 и 12 декабря вы отказываетесь от выполнения наших требований и говорите, что нейтральная зона была занята по соглашению от 13 ноября с дашнаками. Армянское (Советское) правительство вынуждено заявить, что оно не признаёт соглашение от 13 ноября, так как оно было заключено по требованию Антанты... Наше требование положить конец такому положению в нейтральной зоне, в этой бесспорно армянской территории“. Правительство Советской Армении больше не предъявляло свои претензии на грузинские земли, так как в Москве был уже готов план оккупации Грузии, и армянские большевики не сомневались, что после этого им передадут «нейтральную зону».

В ночь с 11-го на 12 февраля 1921г. Красная Армия перешла границы Грузии. Москва по радио сообщала, что в Грузии началось восстание, а по Кавказу передавала, что Советская Армения напала на Грузию и требует присоединения Борчалинского уезда.

В ожесточенных боях части регулярных войск Грузинской Демократической Республики не смогли остановить соединения Красной Армии. 25 февраля 1921 года в Грузии была установлена советская власть….

7 июля 1921 года пленум Кавбюро при участии Сталина, а также наркоминделов ССР Грузии и ССР Армении Сванидзе и Мравяна постановил присоединить к Армянской ССР и бывшую нейтральную зону Лори.

Такова краткая история образования Армении из исторических грузинских областей, однако, новые «гении армянского народа», в новых геополитических обстоятельствах позабывшие, на чьей земле живут, стремятся вновь отхватить от Грузии приглянувшиеся территории».

Вопрос незаконного присвоения Арменией исторической грузинской земли Лори недавно поднял и историк Ризван Гусейнов в статье «Поэтапный план отторжения Арменией земель соседей: Лори - как очередная цель» (https://1news.az/news/pereselennye-na-yuzhnyy-kavkaz-armyane-pretenduyut-na-drevnearmyanskie-zemli?fbclid=IwAR2bRdG6fIMCWszv4S4bdtbcIk2eQBMrIeqaliR62WXnL0riGMazn0ahbmU)

Проведем основные выдержки из данного исторического исследования:

«Отметим, что к царской России были присоединеныГрузинское царство и ряд Азербайджанских ханств, то есть ни о каких армянских государственных образованиях в указах, трактатах и документах того периода и речи нет.Грузия по Георгиевскому трактату 1801 года, а Азербайджанские ханства по Гюлистанскому(1813 года) иТуркменчайскому(1828 года) договорам вошли в состав России.

Согласно статистическим данным в серединеXVIIIвека около 70% населения Лори-Памбакабыло тюркским (азербайджанским) мусульманским и менее 30% армяно-григорианским. На тот момент грузинское население было минимальным. После прихода в регион царской России в началеXIX векадемографическая ситуация стала меняться на фоне массового переселения в Лори армян из Турции и Ирана. Уже к серединеXIX векаармянское население составляло до 90%.

Относительно Лори можно однозначно сказать, что в период русского владычества эти земли относились к Грузии.

В 1762-1801 годах Лори был частьюКартли-Кахетинского царства.

В 1801-1840 годах Лори входил в состав Грузинской губернии.

В 1840-1846 годах входил в состав Грузино-Имеретинской губернии.

В 1846-1917 годах в составе Тифлисской губернии.

В 1918 годупосле армяно-грузинской войны вЛори формируется нейтральная зона.

И только после советизации региона7 июля 1921 года пленумКавбюропри участии Сталина, а также народных комиссаров иностранных дел ССР Грузии и ССР Армении Сванидзе иМравянапостановил присоединить к ССР Армении бывшую нейтральную зону Лори.

После советизации Армении местные власти решили поднять в феврале 1921 года мятеж армянского населения в Лори, с целью спровоцировать грузинские власти на ответные меры. Это позволило бы обосновать интервенцию большевиков против Грузии и свержение ее независимости. Под руководством ЦК КП Армении еще в декабре 1920 года началась подготовка к мятежу, и с этой целью в нейтральную зону Лори была переброшена большая группа эмиссаров из Армении.

Здесь были сформированы несколько батальонов армянских головорезов, которые ночью11 февраля 1921 года напали на грузинские пограничные посты, обезоружили гарнизон и убили грузинских военных, затем на фоне поднявшегося «восстания армянского населения» смогли захватить нейтральную зону Лори.Завязались бои с грузинскими войсками, в результате которых были захвачены и обезоружены все грузинские гарнизоны в зоне Лори. После этого здесь была установлена советская власть и введены подразделения 11-й Красной армии, которая начала наступление на Грузию, обернувшееся захватом страны и потерей ее независимости.

Много лет спустя, в 1990 году, согласно заключениюкомиссии, в состав которой входили виднейшие грузинские историки,именно«лорийскийвопрос» и фактор его армянского населения сыграл первостепенную роль в интервенции большевиков в Грузию.("Заключение Комиссии по вопросам политической и правовой оценки нарушения Договора между Грузией и Советской Россиейот 7 мая 1920 года")

В результате Грузия потеряла не только стратегически важные участки Лори, но и свою независимость.

После советизации Грузии тот же самыйКавбюроЦК РКП (б), который стоял за организацией мятежа в нейтральном Лори и последующей интервенцией в Грузию, принялся «мирить» три южнокавказские республики. 2 мая 1921 года на пленумеКавбюроЦК РКП (б) было принято решение о создании совместной комиссии из представителей Азербайджана, Грузии и Армении с целью определения границ трех республик.

На первом же заседании комиссии представитель от АрменииБекзадянпредложил передать Армении от Грузии:Ахалкалакскийуезд, Лори, от Азербайджана: Нагорный Карабах и частьНахчывана.К тому же, в конце своей «дружеской» просьбыБекзадяндобавил, что«в Москве, в беседе с ним Сталин вполне разделял эту точку зрения»(ЦГИАА, ф. 128, оп. №1, д. №1420, л. 15-16.). Однако представители советской Грузии, которых поддержали представители советского Азербайджана, заявили о недопустимости каких бы то ни было территориальных прирезок.

Для урегулирования вопроса 26 июня на заседании были вынуждены участвовать Орджоникидзе,Орахелашвилии Элиава. Тем не менее, вопрос о территориальном размежевании Закавказских советских республик не былрешен,и представитель АрменииБекзадянперенес его на решениеКавбюроЦК РКП (б).

7 июля 1921 г. пленумКавбюропри участии Сталина, а такженаркоминделовССР Грузии и ССР Армении Сванидзе иМравянапостановил присоединить к ССР Армении бывшую нейтральную зону Лори. Вопрос о присоединении к ССР АрменииАхалкалакскогорайона было решено передать на рассмотрение ЦК КП (б) Грузии, заключение которого затем должны были внести на пленумКавбюро. 16 июля президиум ЦК КП (б) Грузии подтвердил постановлениеКавбюроо передачеЛорийской«нейтральной зоны»ССР Армении («за» - Ф. Махарадзе, М.Орахелашвили; Б. Мдивани отметил, что вопрос предрешен, но лучше было бы устроить плебисцит). По вопросу же об уступке Советской АрменииАхалкалакскогорайона президиум ЦК КП (б) Грузии, исходяиз соображенииполитической, равно как и экономической связиАхалкалакскогорайона с Тифлисом, признал это предложение неприемлемым».

Как видно из вышеприведенных материалов армянские националисты, захватив исконно Грузискую землю Лори, останавливаться на этом не обираются. Следующая территория, которую они собираются присвоить – Самцхе-Джавахети.

Для того чтобы раз и навсегда положить конец таким притязаниям нужно четко заявить, что Лори оккупированная грузинская территория. Точно также как недавно оккупированный азербайджанский Карабах, а ранее с помощью той же оккупационной советской власти –азербайджанский Зангезур.

Лори – грузинская земля, таковой была признана в 1921 г. всем миром, и Армения должна ее вернуть Грузии. Тем более, что Армения десятилетиями добывала в чужой земле медь и золото, по сути, разграбляя достояние грузинского народа. Не говоря уже о захваченных и поруганных грузинских святынях, которые для грузинского народа бесценны.

Странно, что в Грузии вопрос незаконной оккупации Лори Арменией вообще не поднимается. Хотя по своим природным богатствам – прежде всего полезным ископаемым – Лори богаче Абхазии и Цхинвалского региона вместе взятых. И то, что та область грузинская невозможно скрыть и сейчас - об это говорят грузинские церкви с грузинскими надписями, грузинские надгробья, грузинские топонимы, а грузинские летописи свидетельствуют о Лори только как о грузинской земле.