В Азербайджане за сутки выявлены 87 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 87 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 308 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 2 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 33568, число вылечившихся – 30364, общее число умерших составило 490.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,714 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 5,618 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 785,126 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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