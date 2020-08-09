В Азербайджане за сутки выявлены 87 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 87 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 308 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 2 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 33568, число вылечившихся – 30364, общее число умерших составило 490.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 2,714 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 5,618 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 785,126 тыс. тестов.

Х.Насирзаде