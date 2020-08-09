В Белоруссии за сутки 112 заражений COVID-19, скончались два человека

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 112 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 68 тыс. 850, сообщил в воскресенье белорусский Минздрав.

Накануне сообщалось о 124 новых больных за сутки.

По данным ведомства, за минувшие сутки скончались еще два человека. "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 587 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Число выздоровевших достигло 64 тыс. 935 человек (+191 за сутки).

За сутки в Белоруссии было сделано 9 тыс. 680 тестов на COVID-19, с начала пандемии - 1 млн 372 тыс. 691 тест, сообщили в министерстве.