Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0232 GBR   2.23 TRY   0.234

Цена на нефть

06.08   $/bbl WTI 41.95 -0.24 Brent 45.09 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.08.2020 19:40

Макрон ждет от России и Турции помощи Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает вклада России и Турции в организуемые фонды в помощь пострадавшей от взрывов столице Ливана.

"Призыв был обращен также к Турции и России. Турция не смогла присоединиться к видеоконференции, но привнесет свою помощь. Я уверен, что Россия поступит так же", - заявил Макрон, открывая в воскресенье международную донорскую конференцию по сбору средств для Ливана.

"Сегодняшняя цель - быстро и эффективно скоординировать нашу помощь на местах, чтобы она смогла возможно наиболее эффективным образом поступить к ливанскому населению", - отметил французский президент.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тыс. пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИВАН, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Турция и Россия стараются остановить конфликт в Ливии - Чавушоглу Макрон: стратегический диалог с РФ необходим для обеспечения стабильности в Европе Макрон считает правильным свое решение о мощном диалоге с РФ Путин и Макрон в понедельник обсудят развитие событий в Сирии и ситуацию на Украине - Ушаков Париж должен вести диалог по северу Сирии с РФ, а не с Асадом - глава МИД Франции Президент Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы - глава МИД Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]