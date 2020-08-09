Макрон ждет от России и Турции помощи Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает вклада России и Турции в организуемые фонды в помощь пострадавшей от взрывов столице Ливана.

"Призыв был обращен также к Турции и России. Турция не смогла присоединиться к видеоконференции, но привнесет свою помощь. Я уверен, что Россия поступит так же", - заявил Макрон, открывая в воскресенье международную донорскую конференцию по сбору средств для Ливана.

"Сегодняшняя цель - быстро и эффективно скоординировать нашу помощь на местах, чтобы она смогла возможно наиболее эффективным образом поступить к ливанскому населению", - отметил французский президент.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тыс. пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.