Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при 70-летия, пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", прошедшем на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании.
Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri стал 10-м.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат "Формулы-1" в 2020 году стартовал лишь в июле.
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