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СНГ 09.08.2020 21:18

В Белоруссии на выборах президента при явке 79% на ряде участков не хватило бюллетеней для голосования - ЦИК

В ЦИК Белоруссии поступили сообщения с ряда избирательных участков о нехватке бюллетеней для голосования, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в ходе стрима на телеканале "Беларусь-1".

"Ряд наших избирательных участков сигнализируют нам о том, что не хватает избирательных бюллетеней. В принципе, никто не рассчитывал на такую явку избирателей", - сказала Ермошина.

Ранее она сообщала, что явка на 18:00 на голосовании в воскресенье достигла 79%.

"Идет переброска (бюллетеней - ИФ) с одних избирательных участков на другие", - заявила Еромшина.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента страны.

Глава ЦИК добавила, что наблюдается "организованная порча" избирательных бюллетеней, что также приводит к определенному их дефициту.

По словам Ермошиной, "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые "готовят наблюдателей, избирателей".

Она также заявила, что эти лица "пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней".

"Если это будет происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать", - предупредила Ермошина.

"Если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать, она не пройдет", - подчеркнула председатель ЦИК Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, БЮЛЛЕТЕНИ, НЕДОСТАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]