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Дальнее зарубежье 10.08.2020 12:25

Начало внутриафганских мирных переговоров запланировано на 16 августа - ТВ

Начало мирных переговоров между представителями афганских властей и талибами запланировано на 16 августа, сообщает в понедельник афганская телерадиовещательная компания RTA со ссылкой на собственные источники.

Представители талибов также подтвердили британской телерадиокорпорации Би-би-си, что переговоры начнутся в течение недели.

Это стало возможным после того, как накануне Всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил освободить всех участников движения "Талибан", заключенных в тюрьмах страны.

В настоящее время в афганских тюрьмах остаются примерно 400 талибов.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

Пленные должны быть освобождены под национальные и международные поручительства в том, что они никогда более не вернутся к вооруженной борьбе. Участники джирги призвали соседние страны к сотрудничеству с Афганистаном в достижении мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ, НАЧАЛО, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]