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Дальнее зарубежье 10.08.2020 13:01

Более 250 млн евро удалось собрать в помощь Ливану

На донорской конференции в помощь Ливану, столица которого Бейрут ранее на этой неделе пострадала от серии разрушительных взрывов, удалось собрать 252,7 млн евро, сообщили в воскресенье агентству Associated Press организаторы.

С призывом о проведении конференции выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший на днях место трагедии. В конференции, которая прошла в режиме видеосвязи, приняли участие ряд международных организаций и лидеры многих государств.

Между тем, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что никакие деньги не будут выделены до тех пор, пока не будет проведен аудит банка Ливана для того, чтобы убедиться в том, что предоставление средств не обернется очередными долгами для обычных ливанцев, которые никогда не смогут их выплатить.

Долг Ливана в настоящее время исчисляется суммой около $100 млрд, при этом ущерб от взрывов ливанские власти оценили примерно в $15 млрд.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел во вторник в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести. Около 6 тыс. человек пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.

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Тэги: ЛИВАН, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]