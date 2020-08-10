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СНГ 10.08.2020 12:39

В Белоруссии возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции, сообщил глава СК Иван Носкевич в понедельник.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью", - сказал Носкевич, его цитирует портал tut.by.

"Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - заявил он.

По утверждению СК, "правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти". При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей. "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", - проинформировал глава СК.

Уголовные дела возбуждены по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК. "Ответственность за данные действия соответственно - до 8 и 15 лет лишения свободы", - уточнили в СК.

В Минске и других городах страны в ночь на понедельник произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акций протеста, несогласными с официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ДЕЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]