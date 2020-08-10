В Белоруссии возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции, сообщил глава СК Иван Носкевич в понедельник.

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью", - сказал Носкевич, его цитирует портал tut.by.

"Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали", - заявил он.

По утверждению СК, "правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти". При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей. "В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", - проинформировал глава СК.

Уголовные дела возбуждены по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК. "Ответственность за данные действия соответственно - до 8 и 15 лет лишения свободы", - уточнили в СК.

В Минске и других городах страны в ночь на понедельник произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акций протеста, несогласными с официальными итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.