Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 191,5 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 821 и на утро понедельника достигло 191 тыс. 504, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 1 тыс. 428 и достигло 133 тыс. 367 человек.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 47 и достигло 3 тыс. 165 человек.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру понедельника достигло 112 тыс. 722. Скончались 1 тыс. 433 человек (+35 за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 741 и достигло 99 тыс. 442, сообщила в понедельник межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлены 401 активное и 340 бессимптомных заражений.

Накануне сообщалось о 872 новых больных коронавирусом, выявленных в стране за сутки.

Новые заражения коронавирусом выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют Алматы - 13 тыс. 433 (+132 заражения за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 49 (+163), Атырауская область - 10 тыс. 606 (+30), а также Карагандинская область - 9 тыс. 422 (+87) и Восточно-Казахстанская область - 7 тыс. 275 (+58 заражений).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 72 тыс. 523 человек (+250 человек за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса в стране достигло 1 тыс. 269 человек (+23 человека за сутки).

"На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 тыс. 650 человек, среди которых 105 детей. В стационарах находится 4 тыс. 713 пациентов, на амбулаторном лечении - 20 тыс. 937. Еще 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 69 - крайней степени тяжести, 70 - на аппаратах ИВЛ", - сообщили в министерстве в понедельник.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что медики за минувшие стуки зарегистрировали 159 заболеваний пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались 12 человек.

Накануне Минздрав Казахстана сообщил о 1011 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и 15 летальных исходах.

Всего с начала августа в стране зарегистрировано 13 тыс. 280 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 164 человека.

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 258 заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 40 тыс. 177, сообщил в понедельник республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 332 новых больных за сутки.

По данным ведомства, зафиксировано еще шесть летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 474 человек.

После выздоровления из стационаров были выписаны 407 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 32 тыс. 229 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 623 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 30 тыс. 820, сообщил в понедельник Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 738 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 196 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 22042 человек (+726 человек за сутки).

На карантине находятся более 92 тыс. человек, у 1 тыс. 378 больных состояние оценивается как тяжелое, у 386 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 785, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

За день до этого сообщалось о 39 новых больных за сутки.

Число излечившихся увеличилось на 45 человек и достигло 6 тыс. 573 человек.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 62 человека.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения COVID-19 в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".