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СНГ 10.08.2020 13:18

Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах - белорусские СМИ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым направил послание в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с поздравлениями с победой на выборах главы республики, сообщает госагентство БелТА.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин "выразил готовность вместе с главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, КИТАЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]