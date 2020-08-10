Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах - белорусские СМИ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым направил послание в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с поздравлениями с победой на выборах главы республики, сообщает госагентство БелТА.

"От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы белорусско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства функционируют на высоком уровне. "Китай и Беларусь являются "железными братьями" и всепогодными партнерами. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и дорожу хорошими рабочими отношениями и личной дружбой с вами", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин "выразил готовность вместе с главой белорусского государства прилагать усилия для совместного продвижения китайско-белорусских отношений всестороннего стратегического партнерства, открытия новых перспектив взаимовыгодного сотрудничества в различных областях на благо двух стран и народов".