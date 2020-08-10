Глава ФРБ Миннеаполиса назвал локдаун в США недостаточно жестким для восстановления экономики

Введенный США в марте режим локдауна был недостаточно жестким и привел к отставанию Штатов от других стран по темпам восстановления экономики, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

Такое мнение он высказал в колонке New York Times в соавторстве с директором Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний в университете Миннесоты Майклом Остерхольмом.

Ранее Кашкари высказал аналогичную точку зрения на телеканале CBS, где сказал, что "если бы у нас был жесткий локдаун в течение месяца или полутора месяцев, мы смогли бы снизить число заражений, чтобы тестирования и отслеживания контактов действительно было достаточно для контроля" за распространением вируса.

В колонке New York Times Кашкари и Остерхольм предупредили о риске ситуации, при которой "то, что мы уже испытали, может показаться разогревом перед более существенной катастрофой".

"По факту, мы отказались от наших усилий в плане ограничений для контроля за распространением вируса задолго до того, как вирус был взят под контроль", - написали они.

Кашкари и Остерхольм также отметили, что властям США необходимо принять более существенные меры стимулирования.

"Конгресс должен решительным образом поддерживать людей, лишившихся работы из-за COVID-19. Это не просто правильно, это жизненно необходимо для восстановления экономики", - написали они.

Аналогичное мнение выразил глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, который сказал, что неспособность Белого дома и демократов в Конгрессе прийти к соглашению является "неудачным развитием событий" для экономики США.

Налогово-бюджетная политика являлась невероятно важным инструментов в ходе первой фазы закрытия экономики и продолжает играть важное значение, поскольку "у нас нет контроля за распространением вируса", сказал Эванс в интервью CBC.

"На мой взгляд, еще один пакет мер поддержки действительно является важным", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Согласно указу, выплаты, которые составят $400 в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.

Между тем, вполне возможно, что этот шаг будет иметь для Трампа юридические последствия, поскольку, в соответствии с Конституцией США, именно Конгресс принимает решения относительно государственных расходов, пишет Bloomberg.