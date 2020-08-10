Глава Евросовета призвал соблюдать основные свободы в Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель осудил силовые действия белорусских властей в отношении протестующих.
"Насилие над протестующими - это не ответ", - написал Мишель в твиттере в понедельник.
"Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться", - заявил глава Евросовета, реагируя на последствия президентских выборов в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила Красулина.
После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.
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