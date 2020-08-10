В Азербайджане в I полугодии штрафы за нарушение ПДД превысили 52 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в первом полугодии 2020 года составили 52,6 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В январе-июне текущего года сумма примененных штрафов составила 52,6 млн манатов. За отчетный период в республике зафиксировано 1 млн 565,7 тыс. административных нарушений правил дорожного движения», - отметили в Госкомстате.
При этом 39,9% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 15,9% - за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 10,1% - за несоблюдение требований дорожных знаков или указателей на проезжей части дороги, 9,1% - за нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 7,2% - неиспользование ремня безопасности, 4,9% - нарушение санитарно-гигиенических норм во время карантина, 4,6% - не заключение договора по обязательному страхованию, остальное – по другим причинам.
По данным статистики, за отчетный период число зафиксированных в Азербайджане ДТП сократилось на 7,5% - до 760 случаев, число пострадавших в них – на 5,6% - до 1,026 тыс. человек. «В ДТП, в целом, различные травмы получили 701 человек, погибли - 325 человек. Мужчины составили 82,2% погибших и 74,2% пострадавших в ДТП», - отметили в ведомстве.
Большая часть ДТП (89,2%) совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 249 человека и пострадали 650 человек. По сравнению с данными января-июня 2019 года число погибших осталось на прежнем уровне, число пострадавших сократилось на 10,1%.
При этом 41,8% ДТП совершены при участии транспортных средств и пешеходов.
По данным статистики, 10 аварий было совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 6 человека, еще 11 - пострадали.
Кроме того, 41,7% происшествий зафиксировано в дневное время, 36,3% - ночью.
В целом, 29,3% ДТП пришлись на выходные дни.
Б.Рустамбеков
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