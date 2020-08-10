Власти Азербайджана утвердили правила деятельности отелей в период пандемии коронавируса

Кабмин Азербайджана утвердил правила деятельности отелей в период пандемии коронавируса.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым и опубликованному на официальном сайте Кабмина, правила не распространяются на объекты для размещения гостей таких как хостелы, гостевые дома и т.д.

Следуя правилам, в отелях регулярно должны проводиться дезинфекционные работы, а также обеспечивать персонал всеми необходимыми средствами дезинфекции и защиты. Помимо этого обязательно ношение масок, как для персонала, так и для гостей. Вместе с этим, мероприятия связанные с массовым скоплением людей должны соответствовать требованиям Кабмина.

Во избежание прямого контакта во всех зонах обслуживания отеля предпочтительны бесконтактные способы оплаты. В случае оплаты наличным способом, необходимо соблюдение правил безопасности и дезинфекции.

Для сокращения прямого контакта будут применены мобильные приложения для осуществления заказа.

Весь обслуживающий персонал гостиниц и отелей раз в неделю должен сдавать тесты на COVID-19.

Гость или сотрудник с подозрением на заболевание осматривается в лаборатории врачами скорой помощи и до получения результатов эти лица находятся в специальной карантинной комнате.

Во время заселения каждый гость должен заполнить форму, в которой предоставляет полную информацию об истории путешествий и состоянии здоровья, включая результаты теста на COVID-19, а также прошло ли больше 14 дней с момента получения ответов. В противном случае, гости в отель не допускаются. Кроме этого, заезд в отели и гостиницы запрещается для лиц, чья температура превышает 37,5 градусов.

После освобождения номера в обязательном порядке требуется комплексная работа дезинфекции.

Все развлекательные объекты на территории отеля в период пандемии находятся под запретом, за исключением водных развлечений на одного человека (серфинг, скутер).

СПА-процедуры разрешаются, с условием соблюдений правил безопасности. Нахождение в банях, саунах разрешается с условием учета плотности посещения из расчета 1 человек на 4 квадратных метра (включая персонал). В спортзале должно быть по 2 человека на 6 квадратных метров. При этом в такие объекты допускаются лица, чья температура не превышает 37,5 градусов.

Согласно документу, общий контроль и координацию соблюдения требований данных правил осуществляет Госагентство по туризму (ГАТ). Гостиницы, соответствующие требованиям данных правил получают санитарно-гигиенический знак “SAHMAN” со стороны ГАТ.

Х.Насирзаде