Акциями протеста в Белоруссии управляли из Польши, Великобритании и Чехии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что массовыми акциями протеста в республике 9 августа управляли из Польши, Великобритании и Чехии.

"Мы отфиксировали, вам это известно, как бывшему разведчику, звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - сказал Лукашенко на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым в понедельник. Президента цитирует госагентство БелТА.