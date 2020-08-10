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Внешняя политика 10.08.2020 13:50

Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в работе на благо белорусского народа и развития страны. Лукашенко поблагодарил Алиева за внимание и поздравления», - отмечается в сообщении.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что отношения между двумя странами будут и дальше расширяться, подчеркнули успешное развитие дружественных отношений на основе стратегического партнерства в различных сферах.

«Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах», - подчеркивается в информации.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]