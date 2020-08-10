Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Президент Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко и поздравил его с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в работе на благо белорусского народа и развития страны. Лукашенко поблагодарил Алиева за внимание и поздравления», - отмечается в сообщении.
В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что отношения между двумя странами будут и дальше расширяться, подчеркнули успешное развитие дружественных отношений на основе стратегического партнерства в различных сферах.
«Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах», - подчеркивается в информации.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.
Х.Насирзаде
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