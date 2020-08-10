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СНГ 10.08.2020 14:15

Беспорядками в Белоруссии пытаются управлять из России, Украины, Польши, Чехии - Лукашенко

Беспорядками в Белоруссии пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши, Чехии, заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник.

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом, заявил он, сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской "продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти".

"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть", - заметил он.

"Это оттуда (из-за рубежа - ИФ) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры", - сказал президент.

"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]