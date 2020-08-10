Президент Алиев принял участие в отправке в море опорного блока добывающей платформы для месторождения Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в церемонии отправки в море опорного блока добывающей платформы для установки на месторождении Карабах, сообщает сайт главы государства.

«Опорный блок построен на Бакинском заводе глубоководных оснований им. Г.Алиева. Строительство блока осуществила компания BOS Shelf компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР)», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, SOCAR и норвежская Equinor в марте 2020 года подтвердили открытие в азербайджанском секторе Каспия месторождения Карабах по итогам оценочного бурения. Глубина залегания продуктивных пластов составляет 3,4 км. Геологические запасы нефти на месторождении первоначально оцениваются в более чем 60 млн тонн.

Следующим этапом является установка стационарного морского основания (платформы – ИФ) и начало добычи.

Ранее глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев сообщал, что добыча первой продукции на месторождении Карабах ожидается в 2021 году.

Проект первичной разработки месторождения Карабах предусматривает бурение 12 скважин - 6 нефтяных, 3 газовых и 3 водонагнетательных скважин. Добытые на месторождении нефть и газ будут доставляться на берег посредством инфраструктуры на месторождении Гюнешли (мелководная часть –ИФ), разрабатываемым производственном объединением Азнефть.

SOCAR и Equinor 31 мая 2018 года в Баку подписали Risk Service Contract на разработку месторождения Карабах. Для реализации проекта SOCAR и Equinor создали операционная компания на паритетных долях (50% на 50%).

Месторождение Карабах находится в 120 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Н.Аббасова