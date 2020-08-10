70% заразившихся коронавирусом в Молдавии вылечились, 7,5 тыс. человек продолжают болеть

70% заболевших CОVID-19 в Молдавии вылечились, 26,5% продолжают болеть, 3,1% скончались, сообщил заместитель директора национального агентства по общественному здравоохранению при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Алексей Чебан.

"Из 27 660 заболевших уже вылечилось 19 465 человек, что составляет 70,4%. 7 515 случаев, что составляет 26,5% продолжают оставаться активными. Из них 442 человека находятся в тяжелом состоянии. 848 случаев (3,1%) - скончались", - сообщил Чебан в понедельник журналистам.

По его словам, за последние две недели уровень заболеваемости составил 133 на 100 тыс. населения, общий уровень заболеваемости составляет 796 случаев на 100 тыс. Смертность составила за последние 14 дней 3,2 случая на 100 тыс., общая смертность - 24,3 случая на 100 тыс.

"Заболевания в легкой форме или бессимптомно мы наблюдаем в 78,4% случаев, средней тяжести - 15,3%, заболевание в тяжелой форме - 6,3%. Средний уровень заболевания в последние 14 дней составляет новых 330 случаев заражения в день", - отметил Чебан.