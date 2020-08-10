В Праге уважают и суверенитет Белоруссии, и свободу собраний - МИД Чехии

В МИД Чехии, комментируя обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации протестов, заявили, что уважают как суверенитет Белоруссии, так и право граждан страны на собрания и политическую конкуренцию.
"Чехия уважает суверенитет Белоруссии, однако мы всегда будем поддерживать свободу слова и собраний и демократическую политическую конкуренцию", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.
Лукашенко ранее в понедельник заявил, что беспорядками в Белоруссии пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши, Чехии. "По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.
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