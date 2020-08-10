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СНГ 10.08.2020 19:05

Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам ОБСЕ - МИД Латвии

Задержанные в Белоруссии участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявляет министерство иностранных дел Латвии.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Правительство и правоохранительные органы Белоруссии должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.

МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.

"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Белоруссией. Латвия как соседнее с Белоруссией государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.

Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.

Вечером 9 августа в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. человек в Минске.

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Тэги: ЛАТВИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]