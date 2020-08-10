Президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам ОБСЕ - МИД Латвии

Задержанные в Белоруссии участники протестов должны быть незамедлительно освобождены, заявляет министерство иностранных дел Латвии.
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Правительство и правоохранительные органы Белоруссии должны уважать гражданские свободы и права жителей страны свободно выражать политические взгляды. Применение силы против мирных демонстрантов неприемлемо, подчеркнули в министерстве.
МИД выразил сожаление в связи с тем, что у международных наблюдателей не было возможности участвовать в наблюдении за процессом голосования, а работа представителей СМИ по освещению выборов была ограничена.
"Только при соблюдении демократических прав и свобод возможно позитивное развитие отношений между Европейским союзом и Белоруссией. Латвия как соседнее с Белоруссией государство заинтересовано в таком развитии", - подчеркнули в МИД.
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные результаты выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - около 9,9%.
Вечером 9 августа в крупнейших городах страны прошли протесты против результатов выборов, которые, по утверждениям оппозиции, сфальсифицированы. Белорусская милиция применила против участников протестов светошумовые гранаты. В понедельник МВД сообщило, что за участие в несанкционированных акциях по всей стране задержано почти 3 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. человек в Минске.
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