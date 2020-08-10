Тегеран призвал государства не использовать взрыв в Бейруте в своих интересах

В Иране призывают страны мира не политизировать разрушительные взрывы в Бейруте, прогремевшие на прошлой неделе, и заявили, что Вашингтон должен снять санкции в отношении Ливана.

"Взрывы не должны быть поводом для достижения политических целей. Их причину следует тщательно расследовать", - заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави в эфире иранского телевидения.

"Некоторые страны пытаются политизировать этот взрыв в своих интересах", - добавил Мусави.

Говоря о помощи США, оказываемой Ливану для ликвидации последствий катастрофы, Мусави заявил, что в случае, "если Вашингтон честен в вопросе оказания помощи, он должен снять с санкции" с Ливана.

Взрыв 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры прогремел 4 августа в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. По последним данным Минздрава Ливана, погибли 158 человек, 21 пропал без вести, около 6 тыс. пострадали. 300 тыс. горожан остались без крова.

Президент Ливана Мишель Аун в минувшую пятницу заявил, что причина взрыва еще не установлена, и он не исключает, что речь может идти не о несчастном случае, а об атаке.

Вечером 8 августа в Бейруте прошла многотысячная акция протеста горожан против властей. По мнению демонстрантов, руководство страны несет ответственность за произошедшую трагедию.