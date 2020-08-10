В Таджикистане за сутки выявили 42 случая заражения COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 42 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 827, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Накануне сообщалось о 40 выявленных случаях заражения за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 41 человек, с начала пандемии выздоровели 6 614 или 84,5% больных.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 62 человека.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.