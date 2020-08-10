В Таджикистане за сутки выявили 42 случая заражения COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 42 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 827, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Накануне сообщалось о 40 выявленных случаях заражения за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 41 человек, с начала пандемии выздоровели 6 614 или 84,5% больных.
О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 62 человека.
Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Алжир ожидает падения экспорта газа в ближайшее десятилетие
Грузия продает свои 24,5% акций "Теласи", начальная цена - $10,5 млн
Saudi Aramco в 2021г продолжит снижать капзатраты, хочет вложиться в технологии по снижению выбросов CO2
Royal Caribbean зафиксировал чистый убыток во II квартале, пропустив летний сезон из-за коронавируса
Сеть отелей Marriott во II квартале получила убыток в $234 млн
На популярных среди туристов греческих островах из-за COVID-19 не будут работать бары и рестораны в ночное время
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии