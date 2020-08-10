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СНГ 10.08.2020 21:02

В Таджикистане за сутки выявили 42 случая заражения COVID-19

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 42 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 827, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Накануне сообщалось о 40 выявленных случаях заражения за сутки. Число излечившихся за сутки увеличилось на 41 человек, с начала пандемии выздоровели 6 614 или 84,5% больных.

О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось. Ранее в ведомстве заявляли, что в республике с начала пандемии от последствий болезни скончались 62 человека.

Впервые власти Таджикистана подтвердили факты заражения новой коронавирусной инфекцией 30 апреля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]