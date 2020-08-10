В Белом доме после введения Пекином санкций пообещали проявлять твердость в отношении Китая

Китайские санкции против американских конгрессменов не подтолкнут Вашингтон к изменению жесткой политики в отношении Пекина, заявили в понедельник в Белом доме.

"Президент занимал твердую позицию в отношении Китая и продолжит это делать", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире Fox News, комментируя введенные Пекином санкции против американских чиновников.

Она добавила, что Трамп "решительно и неуклонно противостоит Китаю".

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций в отношении 11 американских политических деятелей и глав организаций в ответ на санкции США. Среди лиц, попавших под санкции, - сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Джош Хоули, Том Коттон, конгрессмен Крис Смит, а также исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.

7 августа США ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом. Согласно заявлению минфина США, санкции в отношении гонконгских чиновников являются частью ответа на "недавнее введение сурового закона о национальной безопасности в Гонконге".

В США принят закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что помимо закона подписан указ, отменяющий привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это ведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Закон "О национальной безопасности Гонконга" был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.