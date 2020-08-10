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Финансы 10.08.2020 18:24

КС Азербайджана принял решение по вопросу блокированных вкладов в ликвидируемых 3 банках

В понедельник состоялось очередное заседание палаты Конституционного суда Азербайджана, на котором был рассмотрен вопрос выдачи компенсации вкладчикам ряда банков, чьи депозиты в настоящее время считаются заблокированными, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде.

"Согласно решению суда договора по вкладам населения, в которые внесены изменения в результате коррекции, согласно статье 12 Конституции АР, в соответствии со статьей 2.1.2.6 Закона АР "О страховании вкладов" и статьями 47 и 48 Закона АР "О банках", считаются застрахованными вкладами", - отметили в суде.

Кроме этого, в соответствии со статьей 944.1 Гражданского Кодекса АР договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен приниматься как предварительный (основной) договор. Дата миграции вклада в систему не может считаться моментом заключения депозитного договора.

"Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально интерпретировано каким-либо органом или лицом", - подчеркнули в суде. Как сообщалось ранее, несмотря на запреты регуляторов AtaBank, AGBank, и NBCBank продолжали принимать вклады населения. В настоящее время банки проходят процедуру ликвидации и банковские вклады, принятые этими банками, в период запрета, не подлежат компенсации.

По оценкам ЦБА, по этой причине объем заблокированных вкладов в этих банках оценивается в 80 млн манатов.

Решение КС позволит вкладчикам, чьи депозиты считались заблокированными, получить компенсацию по своим вкладам. ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

Х.Насирзаде

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Тэги: КС, ВКЛАДЧИКИ, ВОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]