Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

По его словам, премьер страны Хасан Диаб позже в понедельник официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.