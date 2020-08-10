Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.
По его словам, премьер страны Хасан Диаб позже в понедельник официально проинформирует об этом решении президента страны Мишеля Ауна.
В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония.
Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель
КС Азербайджана принял решение по вопросу блокированных вкладов в ликвидируемых 3 банках
Азербайджан готов поставлять газ в Албанию и другие балканские страны – Алиев
Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом
В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19
В Азербайджане за сутки выявлены 79 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии