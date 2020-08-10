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Дальнее зарубежье 10.08.2020 20:56

Президент Афганистана подписал указ об освобождении 400 талибов

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении из тюрем 400 членов движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на собственным источники.

"Президент Гани подписал указ об освобождении 400 талибов, заключенных в тюрьмах", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что всеафганский совет старейших (лойя-джирга) постановил в воскресенье освободить всех оставшихся 400 боевиков движения "Талибан", заключенных в тюрьмах страны.

По мнению участников джирги, решение об освобождении талибов устраняет все препятствия для начала мирных внутриафганских переговоров, старт которым, как заявили они, должен быть дан незамедлительно.

По соглашению, заключенному в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5 тыс. пленных талибов, а радикальное движение - 1 тыс. пленных сотрудников сил безопасности Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]