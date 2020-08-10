В Греции готовятся к новым ограничениям из-за роста случаев COVID-19

В Греции готовятся объявить о введении новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса из-за роста новых случаев COVID-19, сообщает газета "Катимерини".
Ожидается, что о мерах власти объявят позже в понедельник. Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас после заседания ведомства заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".
"Я снова призываю молодежь и тех граждан, которые не соблюдают основные меры личной защиты, осознать ответственность перед уязвимыми (перед коронавирусом - ИФ) группами, остальными согражданами и страной в целом", - сказал Кикилиас в понедельник журналистам.
Между тем, эксперт в области эпидемиологии из Афинского университета Гикас Магиоркинис в интервью газете The Guardian сказал, что Греция "формально вступила во вторую волну эпидемии".
Он добавил, что в ближайшие две недели число пациентов, которые будут подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, может достигнуть показателя, равному тому, что был в разгар пандемии.
В воскресенье, 9 августа, в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в стране выявили 203 случая.
За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $44,87 за баррель
КС Азербайджана принял решение по вопросу блокированных вкладов в ликвидируемых 3 банках
Азербайджан готов поставлять газ в Албанию и другие балканские страны – Алиев
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
McDonald`s взыскивает через суд выходное пособие экс-CEO из-за его лжи о деталях служебного романа
В Таджикистане за сутки выявили 42 случая заражения COVID-19
Президент Афганистана подписал указ об освобождении 400 талибов
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии