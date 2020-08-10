Очевидцы сообщают о подготовке белорусской милиции к возможным выступлениям в Минске

Очевидцы сообщают о скоплении спецтехники в районе Дома правительства в центре Минска, что, по их мнению, может говорить о подготовке правоохранительных органов Белоруссии к возможной протестной акции недовольных итогами президентских выборов.
В то же время проезд автотранспорта по главной городской магистрали - проспекту Независимости - не блокировался.
В свою очередь портал tut.by сообщает о закрытии на вход и выход станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют через эти станции без остановки.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.
Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.
За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
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