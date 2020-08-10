У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус

Известный испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, об этом он написал в понедельник на своей странице в инстаграме.

"Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, с положительным результатом теста на COVID-19", - отметил артист. Он добавил, что чувствует себя "относительно хорошо", хотя и более уставшим, чем обычно.

Бандерас сообщил, что воспользуется периодом карантина, "чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".

Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года. Он известен по фильмам "Отчаянный", "Маска Зорро", а также по работам Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва", "Кожа, в которой я живу" и другим картинам.