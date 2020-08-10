Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.2216 TRY   0.2329

Цена на нефть

07.08   $/bbl WTI 41.22 -0.73 Brent 44.40 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

Культура 10.08.2020 21:25

У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус

Известный испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, об этом он написал в понедельник на своей странице в инстаграме.

"Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, с положительным результатом теста на COVID-19", - отметил артист. Он добавил, что чувствует себя "относительно хорошо", хотя и более уставшим, чем обычно.

Бандерас сообщил, что воспользуется периодом карантина, "чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".

Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года. Он известен по фильмам "Отчаянный", "Маска Зорро", а также по работам Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва", "Кожа, в которой я живу" и другим картинам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АКТЕР, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразился коронавирусом Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Хоакин Феникс В Голливуде скорбят в связи с кончиной в 103 года Кирка Дугласа Скончался актер Рон Лейбман, сыгравший отца Рейчел в "Друзьях" Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели Рами Малек получил "Оскар" как лучший актёр

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]