У 60-летнего Антонио Бандераса выявили коронавирус

Известный испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, об этом он написал в понедельник на своей странице в инстаграме.
"Хочу заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свое 60-летие на карантине, с положительным результатом теста на COVID-19", - отметил артист. Он добавил, что чувствует себя "относительно хорошо", хотя и более уставшим, чем обычно.
Бандерас сообщил, что воспользуется периодом карантина, "чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".
Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года. Он известен по фильмам "Отчаянный", "Маска Зорро", а также по работам Педро Альмодовара "Женщины на грани нервного срыва", "Кожа, в которой я живу" и другим картинам.
Летчики-истребители Азербайджана и Турции отработали технику пилотажа
Алиев назвал убедительной победу Лукашенко на выборах президента Беларуси
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудят региональные и двусторонние вопросы
Алжир ожидает падения экспорта газа в ближайшее десятилетие
Грузия продает свои 24,5% акций "Теласи", начальная цена - $10,5 млн
Saudi Aramco в 2021г продолжит снижать капзатраты, хочет вложиться в технологии по снижению выбросов CO2
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Белоруссии
21 уголовное дело возбуждено по фактам массовых беспорядков, задержаны более 80 подозреваемых - СК Белоруссии
Посольство РФ в Минске не получало официального уведомления о задержании россиян в Белоруссии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии