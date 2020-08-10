Азербайджан в сделке ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2,7 млн тонн – министр финансов

Участие Азербайджана в сделке ОПЕК+ приведет к сокращению добычи нефти в стране на 2,7 млн тонн, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В результате снижении спроса из-за пандемии коронавируса и других процессов на нефтяном рынке, мы наблюдали резкое снижение цен на нефть, которые в апреле-мае составляли $12-20 за баррель. Однако, новая сделка ОПЕК+ позволила последние два месяца несколько стабилизировать цены на нефть», - сказал Шарифов в понедельник в интервью государственному телеканалу AzTV, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в результате, по итогам 7 месяцев средняя цена на нефть составила $40 за баррель, хотя доходы госбюджета Азербайджана были рассчитаны из цены на нефть в $55 за баррель. «Естественно, это привело к сокращению наших нефтяных доходов. Кроме этого, в рамках сделки ОПЕК+ Азербайджан взял на себя обязательства по снижению добычи нефти. Реализация этих обязательств приведет к сокращению добычи на 2,7 млн тонн, в том числе по SOCAR – на 420 тыс. тонн, но основная нагрузка выпадет на консорциум АМОК (разрабатывающий блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, АЧГ– ИФ)», - отметил он.

Шарифов подчеркнул, что исходя из текущей ситуации, власти Азербайджана приняли решение пересмотреть базовую цену на нефть в госбюджете и снизить ее до $35 за баррель. «В результате поступления в госбюджет Азербайджана от нефтяного сектора в 2020 году будут на 390 млн манатов меньше, чем запланировано», - добавил он.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (май-июнь 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

Однако, на министерской встрече 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращения по первому этапу еще на один месяц, т.е. до конца июля.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, на первом этапе Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Для выполнения Азербайджаном своих обязательств по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 434 б/с, SOCAR, совместные предприятия и операционные компании, разрабатывающие сухопутные месторождения, – со 151 тыс. б/с до 120 тыс. б/с.



Н.Аббасова, А.Азизов