Поправки в госбюджете-2020 позволят устранить негативное влияние на экономику от внешних шоков – Шарифов

Неблагоприятная ситуация на мировых рынках из-за пандемии коронавируса и снижения потребления приведет во втором полугодии 2020 года к сокращению поступлений в госбюджет на сумму порядка 1 млрд манатов, для нейтрализации этого негативного эффекта были внесены поправки в госбюджете, заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

«По итогам первого полугодия 2020 года госбюджет Азербайджана был исполнен с профицитом в 338 млн манатов. Однако, начиная с апреля из-за коронавируса и существенного снижения потребления, мы наблюдаем спад в экономике, а это приводит к сокращению доходов госбюджета», - сказал Шарифов в понедельник в интервью государственному телеканалу AzTV, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, кроме этого, низкие цены на нефть на мировых рынках также сократят поступления в госбюджет.

«С целью нейтрализации этого негативного эффекта, нами был подготовлен проект поправок в госбюджете на 2020 год, который принят парламентом на минувшей неделе. Согласно этим поправкам, на 890 млн манатов сократятся доходы госбюджета: 500 млн манатов – ненефтяные, еще на 390 млн манатов – нефтяные. Для компенсации этих потерь, увеличиваются трансферты из Государственного нефтяного бюджета (на 850 млн манатов – ИФ)», - подчеркнул Шарифов.

По его словам, фактические дополнительные расходы госбюджета составят 597,5 млн манатов.

«Таким образом, снижение доходов составит порядка 1 млрд манатов. И дополнительные расходы позволят устранить негативное влияние на экономику от внешних шоков и создать условия для более быстрого восстановления экономики», - подчеркнул министр финансов.

Согласно поправкам, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год составят 24 млрд 124 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с утвержденным показателем 2020 года), расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов (рост на 2,2%).

В результате, дефицит госбюджета на текущий год увеличивается до 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП против 2 млрд 760,2 млн манатов ранее утвержденных.

Доходы госбюджета в результате пересмотра бюджета рассчитаны из цены на нефть в $35 за баррель (ранее - $55 за баррель).

В структуре доходов 13 млрд 990 млн манатов или 58% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 134 млн манатов (42%) - от ненефтяного сектора.

Поступления по линии налоговой службы предусмотрены в размере 7 млрд 190 млн манатов (спад по сравнению с утвержденным ранее прогнозом на 8,7%), по линии Государственного таможенного комитета - 3 млрд 830 млн манатов (спад на 4,3%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год планируется увеличить до 12 млрд 200 млн манатов (рост на 7,5% по сравнению с утвержденным показателем), остальное – доходы из прочих источников.

Расходы на здравоохранение планируется увеличить на 25,4% - до 1 млрд 716,6 млн манатов, средства Резервного фонда президента – на 60% - до 480 млн манатов, расходы на экономические и прочие реформы – на 18% - до 1 млрд 231,08 млн манатов.

Согласно поправкам, из-за COVID-19 дополнительно 369 млн манатов будет направлено на сферу здравоохранения, 238 млн манатов - на социальную защиту населения, 136,6 млн манатов - на поддержку государственных компаний, 100 млн манатов - на поддержку бизнеса.

Таким образом, дополнительное финансирование по этим 4 направлениям составит 843,6 млн манатов или $496,2 млн.

В целом, в результате пересмотра госбюджета объем дополнительного финансирования по различным направлениям составит 1 млрд 371,5 млн манатов, в том числе, 465 млн манатов на повышение обороноспособности Азербайджана. Однако, параллельно планируется экономия по другим статьям расходов госбюджета на 774 млн манатов, что потребует несколько меньшего объема средств для финансирования дополнительных мероприятий.

При этом объем государственных капвложений на 2020 год останется на уровне 4 млрд 909 млн манатов. По остальным направлениям расходов планируется их некоторое снижение.

Согласно поправкам, спад ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозируется на уровне 5%.

Пересмотренный номинальный объем ВВП прогнозируется на уровне 68 млрд 339,9 млн манатов.

А.Азизов