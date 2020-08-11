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Дальнее зарубежье 11.08.2020 13:12

В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

Испытания китайской вакцины против COVID-19, произведенной компанией Sinovac Biotech, начались на добровольцах в Индонезии, сообщают азиатские СМИ.

В испытаниях принимают участие около 1,6 тыс. человек. Это третья, заключительная фаза клинических испытаний, предшествующая одобрению препарата к применению.

Если в ходе испытаний будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, власти Индонезии намерены распространить в стране до 250 млн доз.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Индонезии выявлено более 127 тыс. инфицированных, более 5,7 тыс. пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]