В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19

Испытания китайской вакцины против COVID-19, произведенной компанией Sinovac Biotech, начались на добровольцах в Индонезии, сообщают азиатские СМИ.
В испытаниях принимают участие около 1,6 тыс. человек. Это третья, заключительная фаза клинических испытаний, предшествующая одобрению препарата к применению.
Если в ходе испытаний будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, власти Индонезии намерены распространить в стране до 250 млн доз.
С момента начала эпидемии COVID-19 в Индонезии выявлено более 127 тыс. инфицированных, более 5,7 тыс. пациентов скончались.
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