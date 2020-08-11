Путин: одна из моих дочерей прошла вакцинацию от коронавируса, чувствует себя хорошо

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.
"Я знаю, что эта вакцина (первая вакцина от коронавируса в мире - ИФ), как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он рассказал, что после первого укола у ее дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали вакцину, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".
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