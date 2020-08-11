Число заражений COVID-19 в Киргизии может превышать 4 млн - премьер

Число перенесших коронавирус COVID-19 в Киргизии может превышать 4 млн человек, заявил премьер-министр страны Кубатбек Боронов на брифинге во вторник.
"По предварительному прогнозу Научно-консультативного экспертного совета Кыргызстана, (...) зараженных коронавирусом может быть примерно 4,2 млн человек", - сказал Боронов.
По данным киргизской статистки, численность населения страны превышает 6,5 млн человек.
"По данным из открытых источников, две трети населения переносят болезнь бессимптомно или не болеют, и каждый третий из 1,4 млн человек, или 466 тыс. человек, переносят болезнь в легкой форме без помощи врачей", - сказал премьер Киргизии.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 40 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом и заболеваний внебольничной пневмонией, 1 тыс. 478 человек скончались, 32 тыс. 764 человека выздоровели.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 документов для расширения двустороннего сотрудничества – Байрамов
Анкара предлагает Баку наладить взаимные поездки граждан по внутренним паспортам - Чавушоглу
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Премьер Азербайджана и глава ВР обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества
Турция в ближайшие годы увеличит закупки газа в Азербайджане - Чавушоглу
Голикова: вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце лета
MIDA направит более 637 тыс. манатов на проектирование нового ЖК в Говсане
В РФ первой в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса - Путин
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии