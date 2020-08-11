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СНГ 11.08.2020 14:18

Число заражений COVID-19 в Киргизии может превышать 4 млн - премьер

Число перенесших коронавирус COVID-19 в Киргизии может превышать 4 млн человек, заявил премьер-министр страны Кубатбек Боронов на брифинге во вторник.

"По предварительному прогнозу Научно-консультативного экспертного совета Кыргызстана, (...) зараженных коронавирусом может быть примерно 4,2 млн человек", - сказал Боронов.

По данным киргизской статистки, численность населения страны превышает 6,5 млн человек.

"По данным из открытых источников, две трети населения переносят болезнь бессимптомно или не болеют, и каждый третий из 1,4 млн человек, или 466 тыс. человек, переносят болезнь в легкой форме без помощи врачей", - сказал премьер Киргизии.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано 40 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом и заболеваний внебольничной пневмонией, 1 тыс. 478 человек скончались, 32 тыс. 764 человека выздоровели.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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