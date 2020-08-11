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Внешняя политика 11.08.2020 13:42

Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках первого официального визита в Турцию провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Состоялся обмен мнениями между делегациями в широком составе по многим аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также по региональным и глобальным вопросам», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

Согласно информации, министры также провели встречу в формате тет-а-тет.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]