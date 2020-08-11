Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках первого официального визита в Турцию провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Состоялся обмен мнениями между делегациями в широком составе по многим аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также по региональным и глобальным вопросам», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

Согласно информации, министры также провели встречу в формате тет-а-тет.

Х.Насирзаде