Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках первого официального визита в Турцию провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Состоялся обмен мнениями между делегациями в широком составе по многим аспектам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также по региональным и глобальным вопросам», - написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.
Согласно информации, министры также провели встречу в формате тет-а-тет.
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