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Дальнее зарубежье 11.08.2020 13:57

Президент Филиппин сообщил о желании испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте приветствовал усилия России в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 и заявил о желании принять участие в ее испытаниях.

"Я скажу президенту Владимиру Путину о большом доверии к исследованиям по борьбе с COVID-19. Я верю, что разработанная вакцина действительно хорошо послужит человечеству", - сказал он в эфире телевидения.

"Я мог бы стать первым, на ком можно было бы провести эксперимент", - добавил Дутерте.

Между тем в канцелярии главы филиппинского государства сообщили о готовности страны работать вместе с Россией над испытаниями и производством вакцины.

На Филиппинах фиксируется один из самых высоких уровней заражения COVID-19 в Азии. С начала эпидемии там выявлено более 136,6 тыс. случаев заражения, при этом накануне, лишь за один день было диагностировано почти 7 тыс. заражений.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]