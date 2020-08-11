Президент Филиппин сообщил о желании испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте приветствовал усилия России в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 и заявил о желании принять участие в ее испытаниях.
"Я скажу президенту Владимиру Путину о большом доверии к исследованиям по борьбе с COVID-19. Я верю, что разработанная вакцина действительно хорошо послужит человечеству", - сказал он в эфире телевидения.
"Я мог бы стать первым, на ком можно было бы провести эксперимент", - добавил Дутерте.
Между тем в канцелярии главы филиппинского государства сообщили о готовности страны работать вместе с Россией над испытаниями и производством вакцины.
На Филиппинах фиксируется один из самых высоких уровней заражения COVID-19 в Азии. С начала эпидемии там выявлено более 136,6 тыс. случаев заражения, при этом накануне, лишь за один день было диагностировано почти 7 тыс. заражений.
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