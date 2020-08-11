Анкара предлагает Баку наладить взаимные поездки граждан по внутренним паспортам - Чавушоглу

Турция предлагает Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Мы с Азербайджаном уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней (вступает в силу с 13 августа 2020 года – ИФ). Однако этого недостаточно. Необходимо наладить взаимные визиты для граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам», - сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Чавушоглу напомнил, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.
«С учетом того, что в удостоверениях личности нового типа имеется вся необходимая информация, мы выдвинули предложения (Азербайджану – ИФ) по организации поездок по внутренним паспортам и воплотим их в жизнь», - сказал глава МИД Турции.
Н.Аббасова
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