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Внешняя политика 11.08.2020 14:10

Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 документов для расширения двустороннего сотрудничества – Байрамов

Баку и Анкара готовят 29 документов для расширения двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Между Азербайджаном и Турцией до сих пор подписан 241 документ в рамках двустороннего сотрудничества. В настоящее время между сторонами на стадии подготовки находятся 29 двусторонних документов. Надеемся, что они будут подписаны в ближайшее время», - сказал Байрамов во вторник в Анкаре на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Байрамов подчеркнул, что Баку придает важное значение расширению экономического сотрудничества с Анкарой.

«За 2019 год взаимный товарооборот вырос на 33%, за 5 месяцев 2020 года – на 20%. Наша цель – к 2023 году выйти на товарооборот на уровне $15 млрд», - отметил он.

Байрамов добавил, что в Турции в настоящее время действуют порядка 2 тыс. компаний с азербайджанским капиталом, в Азербайджане – около 4 тыс. турецких компаний. «До сих пор азербайджанскими компаниями в экономику Турции осуществлены инвестиции в размере $18,1 млрд, турецкими в экономику Азербайджана - $12,6 млрд», - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Баку и Анкара намерены к 2023 году довести товарооборот до $15 млрд: в 2019-2022гг взаимный товарооборот должен увеличиться в 4,4 раза.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]