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СНГ 11.08.2020 14:19

В Белоруссии за сутки выявлено 58 случаев коронавируса, три пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 11 августа зарегистрированы 69 005 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 58 случаев против 97 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 592 (на 10 августа - 589) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 11 августа выздоровели и выписаны 65 219 пациентов (на 9 августа - 64 991), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 228 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 377,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 9 августа - 1 млн 376 тыс. 189).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]