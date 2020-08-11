В Белоруссии за сутки выявлено 58 случаев коронавируса, три пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 11 августа зарегистрированы 69 005 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 58 случаев против 97 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 592 (на 10 августа - 589) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 11 августа выздоровели и выписаны 65 219 пациентов (на 9 августа - 64 991), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 228 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 377,5 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 9 августа - 1 млн 376 тыс. 189).