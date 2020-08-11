Премьер Азербайджана и глава ВР обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества, сообщает кабинет министров.
«Во вторник состоялся телефонный разговор Асадова и Луни, в ходе которого состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах по сотрудничеству между Азербайджаном и ВР», - отмечается в сообщении.
Стороны также выразили удовлетворение и дали высокую оценку долгосрочному, эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству.
Б.Рустамбеков
Баку и Анкара готовят к подписанию около 30 документов для расширения двустороннего сотрудничества – Байрамов
Анкара предлагает Баку наладить взаимные поездки граждан по внутренним паспортам - Чавушоглу
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Голикова: вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце лета
MIDA направит более 637 тыс. манатов на проектирование нового ЖК в Говсане
В РФ первой в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса - Путин
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
В странах Балтии за сутки зафиксировано 27 новых случаев коронавируса
Тихановская призвала своих сторонников больше не выходить на акции протеста
В Белоруссии за сутки выявлено 58 случаев коронавируса, три пациента скончались
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии