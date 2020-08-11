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ТЭК 11.08.2020 14:35

Премьер Азербайджана и глава ВР обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и главный исполнительный директор ВР Бернард Луни обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества, сообщает кабинет министров.

«Во вторник состоялся телефонный разговор Асадова и Луни, в ходе которого состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах по сотрудничеству между Азербайджаном и ВР», - отмечается в сообщении.

Стороны также выразили удовлетворение и дали высокую оценку долгосрочному, эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ВР, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]