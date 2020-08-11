Все участники проекта строительства газопровода "Северный поток 2" настроены на его завершение, это должно произойти в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Участники-компании "Северного потока 2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен, и, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал он во вторник на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.
Комментируя намерение США ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, Лавров отметил: "Мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг "Северного потока 2".
"Заявляется публично, что США любой ценой остановят "Северный поток 2", потому что США привержены обеспечению энергетической безопасности Европы. Если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической, будь то в какой-либо иной сфере, Соединенным Штатам, (...) то это их решение", - отметил министр.
При этом, подчеркнул он, "мы видим, что реакция ФРГ совершенно другая". "ФРГ имеет свою позицию, и она ее продвигает", - сказал Лавров.
Он напомнил, что, в соответствии с позицией Вашингтона, США обеспечивают безопасность ФРГ, при этом Германия платит миллиарды России. "Но это такое сильное передергивание", - сказал министр.
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