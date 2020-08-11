Реакция ЕС на события в Белоруссии разрабатывается, о санкциях пока говорить рано - представитель Борреля

Европейский союз в настоящий момент разрабатывает свою позицию и соответствующую реакцию по итогу президентских выборов в Белоруссии, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это процесс, который сейчас идет, он развивается, нужно, чтобы у нас было ясное представление о ситуации, чтобы был обмен мнениями об этой ситуации, и тогда мы определимся с реакций", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос, рассматриваются ли в ЕС санкции в отношении белорусских властей.

По его словам, подготовка глубоко продуманного заявления 27 государств ЕС по Белоруссии, о которой ранее сообщил Боррель, требует работы, и "никто не желает слишком торопиться с репрессивной реакцией".

"Нужно сначала, чтобы настоящая глубокая дискуссия могла состояться между государствами-членами с целью завершить оценку, и затем позиция будет поэтапно определена", - объяснил Стано.

Он напомнил, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в конце августа будет согласована "наиболее приемлемая реакция Европейского союза на драматическое развитие события в Белоруссии".

На повторный вопрос о санкциях представитель Борреля ответил, что "не хотел бы спекулировать о возможных будущих санкциях. Он повторил, что "сначала будут обсуждать, анализировать и позднее решать". Пресс-секретарь добавил, что не может предсказывать реакцию Европейского союза на ситуацию в Белоруссии, которая только еще обсуждается.