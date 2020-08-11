Президент Литвы обсудит с председателем Евросовета возможность созыва саммита ЕС по Белоруссии

Литовский президент Гитанас Науседа намерен обсудить с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во вторник ситуацию в Белоруссии и возможность проведения внеочередной встречи Евросоюза для ее обсуждения.

"Президент обсудит с Мишелем ситуацию в Беларуси и возможность проведения внеочередного (заседания) Европейского совета по этому вопросу", - сообщил агентству BNS пресс-секретарь президента Бубнялис.

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии проходили две ночи подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Белоруссии, в ходе столкновений в ночь на 10 августа. За участие в несанкционированных акциях накануне были задержаны около 3 тыс. человек. 11 августа МВД сообщило об одном погибшем в результате ночных беспорядков.

Утром во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская уехала в Литву, она в безопасности. Позже выезд Тихановской из Белоруссии официально подтвердил Госпогранкомитет республики.