МИД Эстонии вызвал посла Белоруссии в связи с событиями после президентских выборов

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало во вторник посла Белоруссии Вячеслава Кочанова в связи с "насильственным подавлением протестов после выборов президента", сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Эстония призывает власти Белоруссии немедленно прекратить всяческое применение силы и репрессии против мирных протестующих. Эстония внимательно наблюдает за происходящим в Белоруссии, и мы выражаем надежду, что в государстве будут претворяться осуществляться процессы", говорится в сообщении.

МИД выразил также "глубокую озабоченность" в связи с проблемами с доступом к интернету в Белоруссии, что "существенно препятствует передвижению и распределению информации в Белоруссии".

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии прошли вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Белоруссии, в ходе столкновений в ночь на понедельник. В ночь на вторник это ведомство сообщило об одном погибшем. При этом пострадал 21 сотрудник органов правопорядка. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5 тыс. человек.

Утром во вторник стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве.