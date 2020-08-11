Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9979 RUR   0.0231 GBR   2.2247 TRY   0.2326

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.94 0.72 Brent 44.99 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.08.2020 17:28

МИД Эстонии вызвал посла Белоруссии в связи с событиями после президентских выборов

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало во вторник посла Белоруссии Вячеслава Кочанова в связи с "насильственным подавлением протестов после выборов президента", сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Эстония призывает власти Белоруссии немедленно прекратить всяческое применение силы и репрессии против мирных протестующих. Эстония внимательно наблюдает за происходящим в Белоруссии, и мы выражаем надежду, что в государстве будут претворяться осуществляться процессы", говорится в сообщении.

МИД выразил также "глубокую озабоченность" в связи с проблемами с доступом к интернету в Белоруссии, что "существенно препятствует передвижению и распределению информации в Белоруссии".

Акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур в Белоруссии прошли вторую ночь подряд после того, как на прошедших 9 августа выборах президента, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Около сотни человек - 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц - пострадали, по данным МВД Белоруссии, в ходе столкновений в ночь на понедельник. В ночь на вторник это ведомство сообщило об одном погибшем. При этом пострадал 21 сотрудник органов правопорядка. За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5 тыс. человек.

Утром во вторник стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Эстония обновила список европейских стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция Глава МИД Эстонии призвал США расширить военное присутствие в республике Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ Министр иностранных дел Эстонии заявил о необходимости сдерживания России и снижения исходящей от нее угрозы Эстония ждет от российской стороны шагов в вопросе о ратификации договора о границе - эстонский МИД Эстония поддерживает санкционную политику ЕС в отношении Москвы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]