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ТЭК 11.08.2020 18:18

Туркменгеология получила промышленный приток газа еще с одной скважины нового месторождения в Каракумах

Промышленный приток природного газа суточным дебитом 400 тыс. кубометров получен из новой скважины на месторождении Таджибай на востоке Туркмении, сообщила в понедельник электронная газета "Небитгаз" нефтегазового комплекса страны.

Отмечается, что успешную проходку скважины на перспективном участке в пустыне Каракумы провели специалисты экспедиции государственной корпорации "Туркменгеология".

Продуктивный пласт залегает на глубине 3700 метров.

Как сообщалось, новое газовое месторождение Таджибай, расположенное на юге Лебапского велаята (региона), было введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. Добычу газа ведет Лебапское ГДУ госконцерна "Туркменгаз".

"Из первой эксплуатационной скважины уже получены десятки миллионов кубометров газа. В ближайшие годы добыча природного газа на промысле значительно увеличится за счет ввода в эксплуатацию новых эксплуатационных скважин", - говорится в сообщении.

Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа. Крупнейшим по запасам газа является месторождение Галкыныш (27,4 трлн кубометров).

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА, СКВАЖИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]