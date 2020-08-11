Туркменгеология получила промышленный приток газа еще с одной скважины нового месторождения в Каракумах

Промышленный приток природного газа суточным дебитом 400 тыс. кубометров получен из новой скважины на месторождении Таджибай на востоке Туркмении, сообщила в понедельник электронная газета "Небитгаз" нефтегазового комплекса страны.
Отмечается, что успешную проходку скважины на перспективном участке в пустыне Каракумы провели специалисты экспедиции государственной корпорации "Туркменгеология".
Продуктивный пласт залегает на глубине 3700 метров.
Как сообщалось, новое газовое месторождение Таджибай, расположенное на юге Лебапского велаята (региона), было введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. Добычу газа ведет Лебапское ГДУ госконцерна "Туркменгаз".
"Из первой эксплуатационной скважины уже получены десятки миллионов кубометров газа. В ближайшие годы добыча природного газа на промысле значительно увеличится за счет ввода в эксплуатацию новых эксплуатационных скважин", - говорится в сообщении.
Углеводородные ресурсы Туркмении оцениваются в более чем 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн кубометров природного газа. Крупнейшим по запасам газа является месторождение Галкыныш (27,4 трлн кубометров).
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