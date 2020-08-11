Премьер Словакии связывает высылку дипломатов РФ с преступлениями в Германии

Деятельность российских дипломатов, которым накануне было предписано покинуть Словакию, не соответствовала Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщил во вторник словацкий МИД.
По его данным, решение об объявлении троих сотрудников российского посольства в Словакии персона нон грата было принято в минувшие выходные.
Глава правительства Словакии Игорь Матович в свою очередь также выразил мнение, что деятельность некоторых представителей посольства России не может остаться без последствий.
"Когда несколько дней назад меня проинформировали о деятельности некоторых сотрудников российского посольства, были подтверждены злоупотребления использованием нашими визами для совершения преступлений в Германии, такие действия не могли остаться без последствий", - заявил Матович.
"Словакия - суверенное государство, а не банановая республика, где можно насмехаться над дипломатическими правилами", - добавил он.
Между тем в словацкой прессе появились предположения о том, что российские дипломаты имели отношение к убийству в Берлине чеченского сепаратиста Зелимхана Хангошвили.
Накануне власти Словакии сообщили о решении выслать трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Словацкие СМИ, в свою очередь, привели комментарий представителя МИД Словакии, подтвердившего информацию о высылке дипломатов РФ. По его словам, Братислава стремится к хорошим двусторонним отношениям с Москвой, однако дипломаты совершили нарушения, и потому покинут словацкую территорию.
Летом 2019 года в берлинском районе Тиргартен был убит Зелимхан Хангошвили, воевавший в прошлом на стороне чеченских сепаратистов. По подозрению в убийстве задержали гражданина России.
Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия в 2019 году объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник заявил, что Москва передала Берлину всю имеющуюся информацию по убийству в Тиргартене и призывает германскую сторону представить доказательства, подтверждающие заявления генпрокурора ФРГ о причастности России к этому инциденту.
Лавров также не исключил причастность США к решению властей Словакии о высылке из страны трех российских дипломатов.
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