В ЕС ставят под сомнение достоверность результатов выборов в Белоруссии - представитель Борреля

Международные наблюдательные миссии не имели возможности присутствовать на президентских выборах в Белоруссии, поэтому есть основания сомневаться в официально объявленных результатах, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"На основе информации, которую мы получаем, есть оправданные сомнения, что касается точности выборных результатов, которые были объявлены", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Поэтому, по его словам, в ряде заявлений представителей ЕС отмечалась необходимость уверенности в том, что истинный выбор населения был отражен в объявленных результатах. "Власти должны услышать голос народа и уважать основополагающие права, организуя свободные и честные выборы", - отметил Стано.
Он указал на недопустимость преследования и репрессий в ходе избирательной кампании в отношении альтернативных кандидатов на пост президента, их команд, журналистов, блогеров, активистов, мирных демонстрантов.
"Степень проявленного насилия, жестокости (со стороны власти - ИФ) недопустима. Мы осуждаем это насилие, и мы призываем белорусские власти освободить всех заключенных по политическим причинам. Мы призываем власти воздерживаться от любого насилия. Государства-члены ЕС и высокий представитель по иностранным делам работают над общим заявлением 27 государств, чтобы затронуть все вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии после голосования и сопровождавших его печальных событий", - продолжил представитель Борреля.
"Граждане заслуживают того, чтобы их права и их выбор уважались", - подчеркнул он.
Стано отметил, что Белоруссия и ее граждане - партнеры Евросоюза, и в ЕС желают продолжать такие отношения, поэтому важно, чтобы выборы были демократическим процессом. Но все вопросы отношений между ЕС и Белоруссией являются предметом пересмотра в связи с вызывающими сожаление событиями вокруг выборов 9 августа и последовавшим проявлением насилия. В ЕС изучают ситуацию и рассчитывают как можно скорее обнародовать совместное заявление 27 государств союза, в котором все эти аспекты будут отражены.
Отвечая на дополнительные вопросы, пресс-секретарь сказал, что осуществляются контакты руководителей институтов ЕС с белорусскими партнерами, но отказался уточнять, о каких именно контактах идет речь, пояснив, что это не относится к публичной сфере. Итоги этих контактов, уточнил он, также послужат для определения позиции ЕС по Белоруссии.
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