Тихановская находится в Литве с детьми, государством ей предоставлено жилище - глава литовского МИД

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.
По словам Линкявичюса, Тихановская приехала в Литву после давления со стороны властей Белоруссии, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".
"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.
По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана.
"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.
Министр также сказал, что обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Белоруссии.
Линкявичус сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.
"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.
По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.
"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ - есть
потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.
Он добавил, что в Литву вместе со С. Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.
37-летняя Тихановская, учитель английского языка по образованию, решила баллотироваться на президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.
На минувшей неделе было арестовано немало членов ее предвыборного
ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг
Министр обороны Азербайджана начал рабочий визит в Турцию
Турция поддержит Азербайджан при любом варианте решения карабахского конфликта - Чавушоглу
EIA сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 г до 92,9 млн б/с
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 370 тыс. б/с
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent во II пол. 2020г до $43/б
Вакцинировать российских детей от коронавируса пока не будут - Гинцбург
Таиланд может не открыться для иностранных туристов до 2021 года
В Азербайджане за сутки выявлены 84 новых случаев COVID-19, 3 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии