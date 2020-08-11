Тихановская находится в Литве с детьми, государством ей предоставлено жилище - глава литовского МИД

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская находится в безопасности вместе со своими детьми, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми", - сказал министр журналистам.

По словам Линкявичюса, Тихановская приехала в Литву после давления со стороны властей Белоруссии, при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

"У нее не было особого выбора, как только покинуть страну", - сказал Линкявичюс.

По его словам, Тихановская находится в предоставленном государством жилье, ей также предоставлена охрана.

"Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - ответил Линкявичюс на вопрос, обеспечили ли Тихановскую жильем власти Литвы.

Министр также сказал, что обнародованное во вторник видеообращение Тихановской было записано в Белоруссии.

Линкявичус сказал, что у Тихановской была литовская виза, а ее дети приехали в Литву еще раньше.

"У нее была национальная виза Литвы, это значит, что она может находиться в Литве в течение года без ограничений, и, видимо, это определило ее выбор уехать в Литву", - сказал министр.

По словам Линкявичюса, он сам еще не общался с представителем белорусской оппозиции и не знает ее планов.

"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ - есть

потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал Линкявичюс.

Он добавил, что в Литву вместе со С. Тихановской приехала глава ее штаба Мария Мороз, ее дети тоже в Литве.

37-летняя Тихановская, учитель английского языка по образованию, решила баллотироваться на президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе было арестовано немало членов ее предвыборного